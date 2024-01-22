Google обвинила российских хакеров в фишинговых атаках

Группировка хакеров Cold River, предположительно связанная с российскими спецслужбами, совершила серию кибератак на сервера стран блока НАТО, сообщили эксперты по кибербезопасности Google из подразделения Threat Analysis Group (TAG).

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Известная также как Callisto Group и Star Blizzard группировка осуществляет шпионские операции в основном в США и Великобритании. Cold River выбирает в качестве целей высокопоставленных личностей и организации, занимающиеся международной деятельностью и обороной.

Кибератаки группировки осуществляются с использованием фишинговой схемы, впервые выявленной в ноябре 2022 года. Потенциальной жертве направляется PDF-документ, маскированный под статью, на которую предполагается получить отзыв. После открытия безопасного PDF-файла, вид которого подразумевает шифрование, жертве предлагается утилита для расшифровки. Этот инструмент, на самом деле, является бэкдором SPICA, разработанным Cold River. SPICA предоставляет злоумышленникам постоянный доступ к компьютеру жертвы, позволяя выполнять команды, крадет документы и файлы cookie из браузера.

Инженер по кибербезопасности TAG, Билли Леонард, сообщил, что Google не может точно определить количество скомпрометированных жертв, но отметил, что бэкдор SPICA используется в ограниченных и целенаправленных атаках. Эксперты полагают, что разработка SPICA продолжается, и бэкдор продолжает использоваться в активных атаках Cold River. Несмотря на усилия правоохранительных органов, группировка Cold River остается стабильно активной.