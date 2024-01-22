Представлен чехол для Apple Magic Mouse

Мышь Magic Mouse — один из самых знаковых продуктов Apple, но ее всегда критиковали за плохую эргономику и неудобный способ зарядки. Однако новый аксессуар от сторонних производителей делает Magic Mouse гораздо удобнее в использовании и проще в зарядке, если верить The Verge.

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Аксессуар представляет собой небольшой эргономичный чехол, который помещается под Magic Mouse. Она приподнимает мышь и расширяет ее, что делает ее гораздо удобнее в использовании. В комплект также входит адаптер Lightning, который подключается к нижней части мыши, что позволяет заряжать ее без проводов.