Альпийские ледники потеряют треть объема к 2050 году

Объем льда в европейских Альпах к середине столетия сократится на 34%, предупредили ученые Лозаннского университета в Швейцарии. Потери льда произойдут в любом случае, даже если глобальное потепление полностью прекратится.

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Ученые с помощью искусственного интеллекта разработали климатические модели, позволяющие спрогнозировать будущее альпийских ледников. В одном сценарии глобальное потепление прекратилось в 2022 году. Но даже в таком случае ледники потеряют массу из-за инерции в системе климат-ледник.

Однако это оптимистичный сценарий, который, вероятнее всего, не сбудется. Более реалистичный прогноз показал, что если в ближайшие 20 лет не произойдет радикальных изменений, ледники потеряют от 46 до 65% объема.

Традиционные климатические модели делают прогноз до 2100 года. Швейцарские ученые рассмотрели более короткий период времени, чтобы понять, какие изменения ждут ныне живущее поколение.

Авторы использовали для анализа данные до 2022 года включительно. Однако после этого наступило исключительно жаркое лето, сообщает Geophysical Research Letters.

«Поэтому вполне вероятно, что ситуация будет еще хуже, чем та, которую мы представляем», – отметили авторы.