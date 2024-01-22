На iPhone появится замена Apple Pay

Европейская комиссия (ЕК) рассказала о предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы. Об этом сообщает издание The Verge.

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Документ был опубликован на рассказывали источники Reuters.

В материале говорится, что пользоваться сторонними платежными системами, которая будет основана на технологии NFC на iPhone, смогут владельцы смартфонов с Apple ID, зарегистрированным в стране Европейской экономической зоны. Обязательства будут действовать 10 лет. Apple также согласилась на штраф в размере до 10 процентов от мирового годового оборота, если нарушит обязательства.

Пока неизвестно, как на сообщение ЕК отреагируют операторы платежных систем и конкуренты Apple. Также не уточняется, когда альтернативные Apple Pay системы могут появиться на iPhone.