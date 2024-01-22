В России уменьшилась доля параллельного импорта в поставках ноутбуков в страну
Доля параллельного импорта в поставках электроники в Россию, в частности, ноутбуков и планшетов, уменьшилась. Об этом, ссылаясь на данные GS Group, сообщает издание "Коммерсантъ" ("Ъ").
По мнению экспертов, снижение доли параллельного импорта связано с усилением присутствия на рынке китайских товаров и ростом производства российской техники. Так, ввоз ноутбуков в Россию уменьшился более чем на 40%, а планшетов - на 26%, а доля параллельного импорта в общем объеме поставок ноутбуков в страну снизилась на 20%, планшетов - на 13%.
В прошлом году, отметили в GS Group, доля поставок в Россию ноутбуков с помощью механизма параллельного импорта сократилась в полтора раза, до 33% от общего объема ввоза. В 2022 году доля параллельного импорта составляла 53%. В целом в Россию было импортировано 2 млн ноутбуков, что на 41% меньше, чем в 2022 году.
Эксперты подчеркнули, что похожая ситуация имеется и в других сегментах потребительской электроники. В частности, доля ввезенных при помощи механизма параллельного импорта планшетов в общем импорте в 2023 году уменьшилась с 27 до 15%.
В прошлом году в Россию было импортировано 1,3 млн планшетов, что на 26% меньше, чем в 2022 году. Представители GS Group отметили, что за исключением Apple, свои позиции в России потеряли почти все официально ушедшие из страны иностранные производители бытовой электроники.