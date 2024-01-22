В NASA удалось открыть контейнер с пылью, добытой на астероиде

Сотрудникам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) удалось вскрыть контейнер с пылью, полученной на астероиде Бенну. Об этом сообщает британская газета Guardian.

© NASA/Goddard/University of Arizona

Ученые Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне заявили, что им наконец удалось открыть контейнер с астероидной пылью спустя четыре месяца после того, как он приземлился на парашюте в пустыне в штате Юта.

Речь идет о породах с астероида Бенну, полученных в 2020 году в результате миссии американской автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx. Большая часть образцов горных пород, собранных миссией OSIRIS-REx, была извлечена вскоре после приземления контейнера в сентябре. Однако часть материала осталась внутри головки пробоотборника, доступ к которому оказался затруднен.