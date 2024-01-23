Анонс Meizu 21 Pro может состояться в ближайшие недели

Meizu готовится к запуску своего нового флагманского смартфона Meizu 21 Pro, который, согласно последним данным, может быть представлен уже в ближайшие недели.

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Недавно сразу две модели Meizu, обозначенные как M481Q и M481S, получили одобрение китайской сертификационной платформы MIIT. Предполагается, что устройства относятся к Meizu 21 Pro.

Теперь же эти же модели появились в базе данных китайской сертификации 3C.

Сертификация 3C для предполагаемого Meizu 21 Pro указывает на то, что смартфон будет поставляться с быстрым зарядным устройством мощностью 80 Вт. Это сравнимо с возможностями быстрой зарядки Meizu 21.