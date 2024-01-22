Самый емкий в мире SSD Solidigm на 61,44 ТБ поступил в продажу

Solidigm официально представила твердотельный накопитель D5-P5336 — самый большой в мире SSD-накопитель емкостью 61,44 ТБ. Накопитель доступен в форматах E1L и U.2 и предназначен в первую очередь для использования в центрах обработки данных. Однако частные лица с большим достатком также могут приобрести SSD для своих ПК.

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В D5-P5336 используется технология четырехуровневых ячеек (QLC), которая позволяет хранить значительный объем данных в компактном форм-факторе. По сравнению с массивом жестких дисков (HDD) SSD может хранить в шесть раз больше данных на той же площади.