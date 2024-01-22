Самый емкий в мире SSD Solidigm на 61,44 ТБ поступил в продажу по доступной цене
Solidigm официально представила твердотельный накопитель D5-P5336 — самый большой в мире SSD-накопитель емкостью 61,44 ТБ. Накопитель доступен в форматах E1L и U.2 и предназначен в первую очередь для использования в центрах обработки данных. Однако частные лица с большим достатком также могут приобрести SSD для своих ПК.
В D5-P5336 используется технология четырехуровневых ячеек (QLC), которая позволяет хранить значительный объем данных в компактном форм-факторе. По сравнению с массивом жестких дисков (HDD) SSD может хранить в шесть раз больше данных на той же площади.
Несмотря на огромную емкость D5-P5336,в настоящее время он доступен для предварительного заказа на сайте PCNation по цене 3975,16 долларов и на сайте Tech-America по цене 3692 долларов. Это означает, что цена за терабайт в среднем намного дешевле, чем у SSD емкостью 8 ТБ.