Google разрабатывает две версии новых смарт-часов Pixel

Новые смарт-часы Google Pixel Watch 3 выйдут в двух размерах, чтобы удовлетворить запросы пользователей, которые жаловались на 41-мм корпус Pixel Watch 1 и Pixel Watch 2. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Точные размеры корпусов Pixel Watch 3 неизвестны, но более крупный вариант, как пишет GizmoChina, очевидно, будет больше 41 мм.

Корпус большего размера может позволить Google разместить более крупный дисплей, а также большую батарею для увеличения срока службы батареи. Еще крупный корпус открывает возможность для установки большего числа датчиков здоровья.

Ожидается, что в более крупной версии Pixel Watch 3 будут использоваться ремешки шириной 22 мм, что шире, чем ремешки шириной 20 мм, используемые в текущей модели. Google также может сделать часы более изящными за счет уменьшения рамки вокруг дисплея.

«Большие Pixel Watch 3 идеально подойдут людям с большими запястьями или тем, кому нужен аккумулятор с более длительным сроком службы. Pixel Watch 2 работают 24 часа c функцией Always-On-Display, но более крупная модель, вероятно, будет иметь еще лучший показатель автономности», – считают в GizmoChina.