Ученые рассказали, как деформировались плиты перед землетрясением в Турции

Зимой прошлого года в Восточной Турции случились самые разрушительные в регионе землетрясения за последние сто лет. Международная команда исследователей выяснила, что деформация земли началась на границе Африканской и Аравийской тектонических плит, а затем перешла на всю Восточно-анатолийскую систему разломов. Исследование опубликовано в журнале Science.

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6 февраля 2023 года на востоке Турции произошли два землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль, а второго, с магнитудой 7,5 — в районе Экинёзю. Подземные толчки унесли жизни более четырех тысяч людей из Турции и Сирии.

Международная команда исследователей составила подробную схему землетрясений. Для этого они изучили поверхность с помощью дронов и полевых съемок. Оказалось, что деформация началась на границе Африканской и Аравийской тектонических плит. Далее разрыв дошел до границы между Аравийской и Анатолийской тектоническими плитами — Восточно-Анатолийского разлома. Там деформация стала критической, что и привело к землетрясению.