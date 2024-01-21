Apple сделала для своего нового гаджета «странно уютный» чехол

ZDNet: Apple представила чехол для Vision Pro за $199
В преддверии релиза MR-гарнитуры Vision Pro компания Apple представила на своем сайте несколько аксессуаров для новинки. Одним из них оказался чехол для транспортировки Vision Pro за $199 (примерно 17,8 тыс. руб. по курсу на 21 января 2024 года). На это обратила внимание редакция издания ZDNet.
Чехол представляет собой овальный кейс, створки которого застегиваются на молнию. Аксессуар имеет твердый каркас и мягкую обшивку. Внутри новинка обклеена микрофиброй, которая защищает глянцевые поверхности от царапин. Журналист ZDNet назвал новинку Apple «странно уютной».
В одной из ниш кейса имеется прищепка для плотного крепления батареи от устройства. Сама гарнитура размещается во второй половине аксессуара. Также в чехле предусмотрены отсеки для сменных линз Zeiss. На одной из внешних сторон расположена выдвижная ручка.
Предзаказ на Apple Vision Pro открылся в США 19 января 2024 года. В рознице новинка появится немного позже, 2 февраля.