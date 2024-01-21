Apple сделала для своего нового гаджета «странно уютный» чехол

В преддверии релиза MR-гарнитуры Vision Pro компания Apple представила на своем сайте несколько аксессуаров для новинки. Одним из них оказался чехол для транспортировки Vision Pro за $199 (примерно 17,8 тыс. руб. по курсу на 21 января 2024 года). На это обратила внимание редакция издания ZDNet.

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Чехол представляет собой овальный кейс, створки которого застегиваются на молнию. Аксессуар имеет твердый каркас и мягкую обшивку. Внутри новинка обклеена микрофиброй, которая защищает глянцевые поверхности от царапин. Журналист ZDNet назвал новинку Apple «странно уютной».

В одной из ниш кейса имеется прищепка для плотного крепления батареи от устройства. Сама гарнитура размещается во второй половине аксессуара. Также в чехле предусмотрены отсеки для сменных линз Zeiss. На одной из внешних сторон расположена выдвижная ручка.