Ученых потрясло открытие огромной кольцевой космической структуры
Астрономы обнаружили в далекой Вселенной колоссальную кольцевую космическую структуру, получившую название «Большое кольцо на небе», что еще больше опровергает устоявшиеся космологические теории.
Кольцо, расположенное на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли, простирается на 1,3 миллиарда световых лет в поперечнике, а его окружность составляет около четырех миллиардов световых лет. Эта огромная структура, обнаруженная аспирантом Университета Центрального Ланкашира (UCLan) Алексией Лопес, стала вторым сверхкрупным космическим объектом, выявленным исследователем после открытия в 2022 году Гигантской дуги, структуры шириной 3,3 миллиарда световых лет.
Интересно, что огромные размеры и характерные формы этих двух структур расходятся с существующими космологическими моделями, что указывает на необходимость пересмотра объяснений.
Первоначально исследователи рассматривали возможность образования Большого кольца из барионных акустических колебаний (БАО), флуктуаций, возникающих в ранней Вселенной. Однако детальный анализ показал, что кольцо несовместимо с объяснением БАО из-за его чрезмерного размера и несферической формы.
Обнаружение этих сверхкрупных структур ставит под сомнение Космологический принцип, согласно которому Вселенная выглядит однородной на больших масштабах. Близкое соседство Большого кольца и Гигантской дуги говорит об отклонении от этого принципа, намекая на существование еще более крупных космических структур за пределами нашего нынешнего понимания.