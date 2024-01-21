Ученых потрясло открытие огромной кольцевой космической структуры

Астрономы обнаружили в далекой Вселенной колоссальную кольцевую космическую структуру, получившую название «Большое кольцо на небе», что еще больше опровергает устоявшиеся космологические теории.

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Кольцо, расположенное на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли, простирается на 1,3 миллиарда световых лет в поперечнике, а его окружность составляет около четырех миллиардов световых лет. Эта огромная структура, обнаруженная аспирантом Университета Центрального Ланкашира (UCLan) Алексией Лопес, стала вторым сверхкрупным космическим объектом, выявленным исследователем после открытия в 2022 году Гигантской дуги, структуры шириной 3,3 миллиарда световых лет.

Интересно, что огромные размеры и характерные формы этих двух структур расходятся с существующими космологическими моделями, что указывает на необходимость пересмотра объяснений.

Первоначально исследователи рассматривали возможность образования Большого кольца из барионных акустических колебаний (БАО), флуктуаций, возникающих в ранней Вселенной. Однако детальный анализ показал, что кольцо несовместимо с объяснением БАО из-за его чрезмерного размера и несферической формы.