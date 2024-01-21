Астрономы обнаружили неизвестный объект в Млечном Пути

Международная группа астрономов обнаружила в Млечном Пути загадочный объект, который тяжелее самых тяжелых из известных нейтронных звезд, но легче всех известных черных дыр. Открытие, опубликованное в журнале Science, было сделано с помощью радиотелескопа MeerKAT.

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Объект был обнаружен на орбите быстро вращающегося миллисекундного пульсара, расположенного на расстоянии около 40 000 световых лет от Земли в шаровом скоплении NGC 1851.

Моделирование показывает, что наиболее вероятным сценарием формирования этой необычной системы является то, что она возникла как бинарная система, состоящая из пульсара и белого карлика. Затем белый карлик был выброшен из системы, а на его место прибыл третий, неизвестный объект. Этим третьим объектом может быть либо сверхмассивная черная дыра, либо сверхмассивная нейтронная звезда.

«Это очень захватывающее открытие», — сказал ведущий автор исследования доктор Пол Деморест из Национальной радиоастрономической обсерватории. «Это может быть новый тип объекта, а может быть и то, что мы уже понимаем, но в новом и неожиданном виде».