Google Карты научились сравнивать фото блюд с реальными позиция в меню
Google Maps представил новую функцию, которая позволяет сопоставлять фотографии блюд, созданные пользователями, с реальными позициями в меню ресторанов. В настоящее время эта функция доступна на вкладке «Фотографии» приложения, где под изображениями некоторых блюд отображается карточка с названием, описанием, ценой и надписями типа «Популярное» или «Вегетарианское».
Информация о блюдах берется из подписей пользователей и распознавания объектов, что обеспечивает более полное и точное представление о блюдах, подаваемых в каждом заведении. Хотя в настоящее время не все фотографии еды отображают эту карту меню, Google Maps указывает, что это постепенное внедрение, и в ближайшем будущем все больше изображений будут помечены.
Чтобы еще больше повысить удобство использования, Google Maps также ввел возможность предложить редактирование, если в названии блюда или цене есть какие-либо несоответствия. Кроме того, пользователи могут нажать на «Посмотреть меню», чтобы перейти непосредственно к вкладке меню ресторана, но не к конкретному пункту меню данного блюда.