Google Карты научились сравнивать фото блюд с реальными позиция в меню

Google Maps представил новую функцию, которая позволяет сопоставлять фотографии блюд, созданные пользователями, с реальными позициями в меню ресторанов. В настоящее время эта функция доступна на вкладке «Фотографии» приложения, где под изображениями некоторых блюд отображается карточка с названием, описанием, ценой и надписями типа «Популярное» или «Вегетарианское».

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Информация о блюдах берется из подписей пользователей и распознавания объектов, что обеспечивает более полное и точное представление о блюдах, подаваемых в каждом заведении. Хотя в настоящее время не все фотографии еды отображают эту карту меню, Google Maps указывает, что это постепенное внедрение, и в ближайшем будущем все больше изображений будут помечены.