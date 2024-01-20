Четыре космических туриста прибыли на МКС
Пилотируемый корабль Crew Dragon произвел стыковку с Международной космической станцией и доставил на неё экипаж из четырех туристов. Трансляцию полета вела NASA.
Стыковка произошла около 13:43 по московскому времени. Позднее экипаж перешел на орбитальную станцию. По плану туристы-космонавты проведут на МКС почти две недели и будут участвовать в научной работе.
Среди туристов итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт Европейского космического агентства Маркус Вандт, первый турок в космосе — военный летчик Альпер Гезеравчи, а также сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.
Полет был осуществлен частной компанией Axiom Space.
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