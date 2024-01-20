Четыре космических туриста прибыли на МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon произвел стыковку с Международной космической станцией и доставил на неё экипаж из четырех туристов. Трансляцию полета вела NASA .

Стыковка произошла около 13:43 по московскому времени. Позднее экипаж перешел на орбитальную станцию. По плану туристы-космонавты проведут на МКС почти две недели и будут участвовать в научной работе.