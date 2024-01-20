$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

В NASA не смогли наладить контакт с марсианским дроном после его 72-го полета

Операторы вертолета Ingenuity потеряли связь с устройством после его 72-го по счету полета на Марсе. Инцидент произошел в четверг, 18 января, сообщается на официальном сайте NASA.

Марсианский вертолет NASA потерял связь с Землей
© Газета.Ru

«Данные Ingenuity, отправленные на марсоход Perseverance (который действует как ретранслятор между вертолетом и Землей) во время полета, указывают на то, что он успешно поднялся на заданную максимальную высоту в 40 футов (12 метров).

Во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась еще до приземления. Команда Ingenuity анализирует имеющиеся данные и рассматривает следующие шаги по восстановлению связи с вертолетом», — говорится в публикации.

Специалисты NASA намерены отправить марсоход Preservance к месту предполагаемой посадки Ingenuity, поскольку сейчас машины находятся на некотором расстоянии друг от друга. Осмотр вертолета с помощью камер марсохода поможет оценить его состояние.

За время своего пребывания на Марсе Ingeniuty в общей сложности пролетел 17,7 километра и провел в небе красной планеты 128 минут. Устройство осуществляет воздушную разведку и помогает марсоходу Preservance прокладывать оптимальные маршруты.

Ранее исследователям NASA удалось восстановить связь с Ingeniuty после двухмесячного перерыва.

Наука и техника
NASA
Горячая новость
2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости