Apple допустит сторонних разработчиков к своей технологии бесконтактной оплаты

Стало известно, что 19 января европейский регулятор подтвердил предложение, поступившие от Apple в связи с антимонопольным расследованием Еврокомиссии в отношении корпорации. В рамках разбирательства Apple предложила открыть на территории ЕС свою технологию NFC для сторонних разработчиков.

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Технология бесконтактной оплаты, реализованная в iPhone и на Apple Watch, которая ранее была закрыта от сторонних игроков рынка и являлась эксклюзивом для собственного ПО компании — Apple Pay и Wallet — теперь может стать общедоступной в ЕС.

Несмотря на то, что Apple и раньше позволяла сторонним разработчикам приложений получать доступ к функциям NFC iPhone для считывания электронных меток, вендор ограничивает совершение платежей через NFC своим собственным программным обеспечением. Теперь и сторонние разработчики могут получить такой функционал.