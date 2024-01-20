Ученые рассказали о большом кладе в Крыму

Появилось подробное описание огромного клада-могильника, который несколько лет назад нашли в Крыму, когда строили дорогу между Бельбеком и Севастополем. Описание изложено в книге-монографии "Могильник римского времени Фронтовое 3 в юго-западном Крыму".

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Археологи обнаружили более 300 могил, в которых было почти 20 000 артефактов. Людей там хоронили с конца I века по начало V. Обнаружены останки не только людей, но и животных - лошади и двух собак.

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В монографии подробно и тщательно описаны бесценные находки. Вот фрагмент описания:

"Могила 1, входная яма (2,17×0,47 м, глубина от уровня фиксации - 0,67 м) ориентирована по линии ВЮВ ЗСЗ. Вдоль ССВ стенки дна ямы присутствовал заклад в виде четырех небольших камней.

Подбой (2,25×0,5 м, высотой до 0,6 м) располагался в ССВ стенке входной ямы. Погребенный (мужчина 30-39 лет) лежал вытянуто на спине головой на ВЮВ. Череп слегка повернут вправо, пра¬вая рука вытянута вдоль тела, кисть не сохранилась. От левой руки сохранились только фрагменты плечевой кости. Ноги вытянуты и сведены вместе. Сохранность костей плохая - центральная часть туловища практически истлела".

Российская газета

В 0,05 м к востоку от черепа расчищен кувшин. К северу от него обнаружен нож. На правой бедренной кости лежал перстень. После снятия кувшина и ножа в СВ углу подбоя найдена тарелка, стоявшая на боку, венчиком к стенке подбоя.

Инвентарь:

Кувшин керамический, краснолаковый, с высоким грушевидным туловом на кольцевом под¬доне, плавно переходящим в отогнутый венчик с округлым краем.

Нож железный, черешковый, с прямой спинкой, с остатками дерева на рукояти и органических материалов, пропитанных окислами железа, на части лезвия.

Российская газета

Перстень бронзовый, фрагментированный. Щиток овальный, с миндалевидным углублением, плавно переходит в узкую шинку. Реконструируемый.

Тарелка керамическая, краснолаковая, c усеченно-коническим туловом на кольцевом поддоне, вертикальным бортиком с наклонно срезанным внешним краем. На дне клеймо planta pedis и декор rouletting.

Дата: начало II в.