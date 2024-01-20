Япония стала пятой покорившей Луну страной

Первый японский исследовательский модуль приземлился на Луне. Япония стала пятой страной, которая покорила спутник Земли.

© vse42.ru

Первый японский исследовательский модуль SLIM совершил посадку на поверхность Луны. Связь с модулем установлена, статус миссии подтвержден. Уточняется, что в настоящий момент солнечные панели не срабатывают, поэтому модуль работает от батарей.

Пока неизвестно, насколько точной была посадка, специалистам потребуется около месяца на то, чтобы это выяснить.