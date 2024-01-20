Япония стала пятой покорившей Луну страной
Первый японский исследовательский модуль приземлился на Луне. Япония стала пятой страной, которая покорила спутник Земли.
Первый японский исследовательский модуль SLIM совершил посадку на поверхность Луны. Связь с модулем установлена, статус миссии подтвержден. Уточняется, что в настоящий момент солнечные панели не срабатывают, поэтому модуль работает от батарей.
Пока неизвестно, насколько точной была посадка, специалистам потребуется около месяца на то, чтобы это выяснить.
Приземлившейся на поверхности Луны модуль будет измерять количество железа и других элементов, которые содержатся на лунной поверхности. Как отмечает "Ъ", Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, которая посадила свой модуль на Луну.