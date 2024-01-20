Microsoft выпустила инструкцию по запуску Windows 11 на новейших компьютерах Apple

Microsoft официально поддержала запуск Windows 11 на компьютерах Apple с процессорами семейства M3.

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После того, как Boot Camp, официальный инструмент Apple для запуска Windows на Mac, стал недоступен для компьютеров на базе Apple Silicon, Microsoft предложила альтернативные варианты для тех, кто желает использовать Windows 11.

На сайте Microsoft появился документ, в котором утверждается, что у пользователей Mac есть два варианта для запуска Windows на своих устройствах: Windows 365 или Parallels Desktop.

Версии Parallels Desktop 18 и 19 официально авторизованы для запуска ARM-версии Windows 11 и Windows 11 Enterprise на компьютерах Mac, работающих на процессорах Apple M1, M2 и M3.

Операционная система может работать в виртуальной машине, предоставляя доступ к большинству ее функций, включая мультимедийные технологии, аппаратное ускорение, DirectX 12 и многое другое.

Однако некоторые функции недоступны в Parallels Desktop, в основном из-за отсутствия поддержки вложенной виртуализации.