Неудача Peregrine не повлияла на планы запустить модуль к Луне

"Мы <...> хотим быть уверенными, что аномалия подобного типа больше не произойдет. Мы также учтем все достижения миссии Peregrine в работе над программой Griffin, чтобы гарантировать ее успех. Эта миссия все еще запланирована на конец этого года. Мы вновь отправимся в полет. И я никогда не был так уверен, что наша следующая миссия увенчается успешным прилунением", - сказал он.