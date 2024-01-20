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В JAXA считают, что два робота смогли отделиться от японского лунного модуля

Два исследовательских робота смогли отделиться от первого японского лунного модуля SLIM, который совершил посадку на Луну. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

JAXA: два робота смогли отделиться от японского лунного модуля
©  JAXA

"Робот LEV-1, вероятно, отделился во время зависания над Луной. При отделении он автоматически излучает радиоволны, они были нами получены. Поэтому мы считаем, что LEV-1 и LEV-2 успешно отделились", - отметили в агентстве.

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Связь с модулем SLIM после его посадки на спутник Земли 20 января в 00:20 по времени Японии (18:20 мск, 19 января) была установлена, однако у него есть проблемы с питанием, потому что его солнечные батареи не вырабатывают энергию. Место прилунения, предположительно, находится в районе небольшого кратера Сиори на видимой стороне спутника Земли. JAXA потребуется около месяца, чтобы точно определить координаты и сделать выводы о том, насколько точной была посадка.

Япония стала 5-й страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

О модуле

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Модуль обладает технологиями, позволяющими совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. После прилунения планировалось, что каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Первый из них LEV-1 высотой 30 см использует пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Второй робот LEV-2 имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г.

SLIM был запущен 7 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае 2023 года, однако сроки были сдвинуты из-за неудачного запуска новой ракеты-носителя тяжелого класса H3.

Наука и техника
Япония
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