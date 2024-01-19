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У лунного модуля SLIM возникла проблема с генерацией солнечной энергии

У первого японского лунного модуля SLIM возникла проблема с генерацией солнечной энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой агентство аэрокосмических исследований страны.

У лунного модуля SLIM возникла проблема с генерацией солнечной энергии
© JAXA

По его данным, специалистам удалось установить связь с модулем, он совершил посадку на Луну.

«Однако солнечные элементы не генерируют энергию, поэтому в настоящее время мы отдаем приоритет сбору данных с поверхности Луны», — сообщили в агентстве.

На данный момент модуль питается от встроенного аккумулятора.

Отмечается, что, несмотря на проблемы, представитель агентства Хитоси Кунинака назвал миссию успешной.

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