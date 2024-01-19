У лунного модуля SLIM возникла проблема с генерацией солнечной энергии
У первого японского лунного модуля SLIM возникла проблема с генерацией солнечной энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой агентство аэрокосмических исследований страны.
По его данным, специалистам удалось установить связь с модулем, он совершил посадку на Луну.
«Однако солнечные элементы не генерируют энергию, поэтому в настоящее время мы отдаем приоритет сбору данных с поверхности Луны», — сообщили в агентстве.
На данный момент модуль питается от встроенного аккумулятора.
Отмечается, что, несмотря на проблемы, представитель агентства Хитоси Кунинака назвал миссию успешной.
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