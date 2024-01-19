Найденная в доме фермера банка оказалась раритетом XVII века за 160 тысяч рублей

В Великобритании найденный в доме фермера сосуд без крышки оказался раритетом XVII века, который оценили в 1,5 тысячи фунтов стерлингов (168 тысяч рублей). Об этом сообщает Hansons Auctioneers.

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Пол Фокс, оценщик из аукционного дома Holloways Auctioneers, рассказал, что владелец дома недалеко от города Банбери, графство Оксфордшир, хранил ценную бело-синюю банку вместе с другими керамическими изделиями. Необычный узор в виде цветущих растений и причудливой птицы оттенка синий кобальт заинтересовал эксперта.

«Меня привлек поразительный оттенок синего. Это был интересный предмет, и я попросил разрешения забрать его, чтобы изучить», — объяснил Фокс.

Оценщик передал 22-сантиметровый сосуд опытному специалисту, и тот определил, что он был изготовлен в конце XVII века во времена правления маньчжурского императора Канси из династии Цин. Это была так называемая имбирная банка, которую использовали в Китае для хранения стоивших тогда очень дорого специй и их перевозки.

Как рассказал Фокс, при императоре Канси в Китае начало процветать производство синей и белой керамики. Изделия были настолько популярны, что король Англии Вильгельм III разместил их коллекцию во дворце Хэмптон-Корт, который находится в окрестностях Лондона.

«В китайской культуре синий цвет имеет глубокое значение. Он ассоциируется с ростом и развитием и олицетворяет древесину и весну», — отметил оценщик.

Несмотря на отсутствие крышки, ожидается, что банка уйдет с молотка за 1,5 тысячи фунтов стерлингов (168 тысяч рублей) и привлечет коллекционеров со всего мира. Как отметил Фокс, многие люди хранят дома старинные вещи и часто не подозревают, что они могут представлять культурную ценность. Он рекомендует обращать внимание на подобные предметы и давать возможность экспертам взглянуть на них.