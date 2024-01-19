Российская компания МТС первой в мире начала выдавать предзаказы на Samsung Galaxy S24 — в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, за первые сутки спрос на новинки южнокорейской компании увеличились на 22% по сравнению с предыдущими моделями. Самой популярной моделью стал S24 Ultra, на которую пришлось 75% от всех предварительных заявок. За ней следует базовая модель — 17% и версия S24+ — 8%. Также чаще всего выбирают конфигурацию на 512 ГБ — около 65% предварительных заявок.