Исландцы смогут получить $10 000 за отказ от телефона на месяц

«Идея нашего бренда заключается в том, чтобы избавиться от ненужного, и мы считаем, что, как и меньшее количество ингредиентов в йогурте, мы считаем, что меньшее количество цифровых отвлекающих факторов может сделать жизнь более удовлетворительной. <...> Цель программы — показать людям преимущества отказа от цифровых технологий в надежде, что это поможет сформировать новые здоровые привычки в 2024 году и в последующий период», — рассказали в Siggi's.