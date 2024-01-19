Исландцы смогут получить $10 000 за отказ от телефона на месяц

Йогурт Siggi's заплатит 10 000 долларов за отказ от телефона на месяц
Исландский производитель йогурта Siggi's объявил о начале необычной акции — бренд готов заплатить 10 000 долларов тому, кто месяц не будет пользоваться телефоном.
Как рассказали в компании, начать такую акцию их побудили сообщения об опасных последствиях социальных сетей и длительном использовании смартфонов. В ответ на эти исследования в Siggi's решили запустить программу «цифровой детоксикации» бренда.
«Идея нашего бренда заключается в том, чтобы избавиться от ненужного, и мы считаем, что, как и меньшее количество ингредиентов в йогурте, мы считаем, что меньшее количество цифровых отвлекающих факторов может сделать жизнь более удовлетворительной. <...> Цель программы — показать людям преимущества отказа от цифровых технологий в надежде, что это поможет сформировать новые здоровые привычки в 2024 году и в последующий период», — рассказали в Siggi's.
Всем желающим поучаствовать в акции необходимо до 31 января подать заявку на сайте компании. Десять прошедших испытание получат по 10 000 долларов каждый, а также сейф для своего смартфона, новый телефон-раскладушку с сим-картой и «ещё немного йогурта Siggi's».
Ранее исследователи из Медицинского центра Университета Ханьянг в Корее сообщили, что использование смартфона более 4 часов в день может привести к нарушениям психического здоровья.