Стало известно, насколько сократится жизнь человека из-за меняющегося климата

В Университете науки и технологий Шахджалала в Бангладеш выяснили, как изменения климата могут сказаться на средней продолжительности жизни человека. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Climate.

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Автор доклада доктор Амит Рой оценил данные о температурных показателях, количестве осадков и продолжительности жизни людей в 191 стране мира в период с 1940 по 2020 год. Помимо измерения отдельных климатических характеристик, специалист разработал индекс для оценки общей серьезности последствий изменения климата на основе этих данных.

Расчеты включали в себя оценку как прямых последствий (наводнений, пожаров, тепловых волн и засух) меняющегося климата, так косвенных эффектов, куда вошли респираторные заболевания и психические расстройства.

Результаты показали, что повышение глобальной температуры на 1 °С уменьшит среднюю продолжительность жизни человека на шесть месяцев и одну неделю.