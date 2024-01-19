В Израиле нашли редчайшую серебряную монету эпохи Первого Храма

В Иудейских холмах недалеко от Иерусалима была найдена древняя серебряная монета, датируемая 2 550 годами, относящаяся к периоду Первого Храма. Управление древностей Израиля (IAA) объявило о находке, включающей каменный шекель и другие артефакты.

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Эта редкая монета, относящаяся к персидскому периоду, проливает свет на ранние торговые практики и переход от серебряных изделий к монетам. Доктор Роберт Кул, глава нумизматического отдела IAA, подчеркнул значение монеты для понимания развивающейся экономики того времени. Монета, являющаяся частью ограниченной коллекции из Древней Греции, Кипра и Турции, была обнаружена разделенной на две части, что указывает на ее двойную роль — как монеты, так и веса для коммерческих сделок.