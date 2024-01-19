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Amazon могут запретить покупку разработчика роботов-пылесосов и в Европе, и в США

Интернет-гигант Amazon и в Европе, и в США столкнулся с препятствиями к приобретению разработчика роботов-пылесосов iRobot.

Amazon могут запретить покупку разработчика роботов-пылесосов и в Европе, и в США
© Ferra.ru

Еврокомиссия, скорее всего, заблокирует сделку. Окончательное решение должно быть принято до 14 февраля. В Европе могут принять такое решение в силу потенциального монополизма Amazon на рынке роботов-пылесосов. Как отмечается, Amazon может блокировать конкурентов в своём интернет-магазине.

Такая же ситуация может сложиться и в США: Федеральная торговая комиссия (FTC) может принять отрицательное решение по сделке между Amazon и iRobot.

О возможном блокировании сделки сообщили американские информресурсы федерального уровня — Bloomberg и WSJ. Сразу после этого акции iRobot рухнули на 30%. С $23,62 стоимость акций упала до $15.

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