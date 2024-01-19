Орбитальный телескоп «Хаббл» заснял «ДТП» галактического масштаба — столкновение галактик NGC 6040 и LEDA 59642. Снимок опубликовало NASA.

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Инцидент произошел на расстоянии 570 млн световых лет от Земли и для планеты не будет иметь каких-либо последствий. NGC 6040 буквально «наехала» на LEDA 59642 — в дальнейшем они сольются в один объект, однако этот процесс займет десятки миллионов лет. Влияние на него окажут черные дыры в центрах галактик, темное вещество и межзвездный газ. Все эти объекты имеют огромную массу, объем или протяженность.

Считается, что столкновение галактик приводит к образованию почти бесструктурных эллиптических объектов — спирали, рукава и более тонкие образования разрушаются. На снимке телескопа видно, что NGC 6040 уже начала деформироваться.