Tecno представила мини-ПК Mega Mini M1 на Intel Core i5 12th

TECNO представила мини-ПК Mega Mini M1 от TECNO в алюминиевом корпусе, а вес составляет всего 410 граммов. В основе устройства идет восьмиядерный процессор Intel Core i5 12450H.

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В него входит мощное ядро с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и скоростной NVMe-накопитель ёмкостью 512 Гбайт. Пользователи также могут наслаждаться улучшенным дизайном с двумя настраиваемыми задними триггерами и разнообразием портов: USB 3.2 Gen2, HDMI 2.0, USB4, и другие.

Производитель представляет мини-ПК как идеальное устройство для серфинга в интернете, работы с документами, графических редакторов и просмотра контента.