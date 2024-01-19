Установлены ключевые факторы антропогенных землетрясений

Ученые из Немецкого исследовательского центра наук о земле установили, что неровность ранее существовавших разломов и связанная с ними неоднородность напряжений в геологических коллекторах играют ключевую роль в возникновении антропогенных землетрясений. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS.

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Исследование объединяет результаты экспериментов по закачке жидкости под акустическим мониторингом в разломы, выполненные в геомеханической лаборатории. Эксперимент имитировал закачку жидкости в геологические коллекторы.

«Мы обнаружили, что грубые и гладкие разломы в горных породах вели себя совершенно по-разному во время наших лабораторных экспериментов. Это захватывающее наблюдение, поскольку мы засвидетельствовали прогрессирующую локализацию микросейсмической активности, указывающую на перенос напряжения во время закачки жидкости», — отметили авторы.

По сравнению с гладкими разломами, скольжение на грубых разломах создает пространственно локализованные кластеры акустических излучений, возникающие вокруг сильно напряженных неровностей. Именно там частота индуцированных локальных сдвигов выше, что сопровождается относительно большим количеством землетрясений.