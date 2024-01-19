В мессенджер WhatsApp* добавили несколько новых интересных функций

Разработчики WhatsApp* (принадлежит Meta, запрещенной в России экстремистской организации) внедрили новые полезные функции. В частности, речь идет о появлении для владельцев и администраторов каналов возможности делиться голосовыми сообщениями, передает 4PDA.

До этого времени они могли делиться лишь текстовыми. Обычные пользователи активно используют функцию голосовых сообщений, поскольку такой формат общения является удобным, отмечают разработчики.

Кроме того, как сообщается, специалисты увеличили лимит на количество администраторов канала до 16 человек. Также они объявили о появлении для пользователей функции опросов, которая ранее была доступна только в группах. Теперь они могут делиться публикациями каналов в своем статусе, а нажатие на чат или изображение из канала дает возможность переслать его другим пользователям.

Перечисленные опции уже доступны пользователям актуальной версии WhatsApp на всех поддерживаемых платформах.

В среду сообщалось, что в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. На работу приложения пожаловались свыше 1,3 тысяч человек. Чаще всего о неполадках сообщали жители Башкирии (53%), Татарстана (15%), Москвы (14%), а также Самарской (10%) и Нижегородской областей (2%).