Сумчатые мыши становятся каннибалами после сезона спаривания

Биологи из Технологического университета Квинсленда (Австралия) установили, что сумчатые мыши, проживающие в юго-западной и северной частях Австралии, начинают поедать своих сородичей, когда размножение становится опасным. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Australian Mammalogy.

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Обычно эти мыши питаются различными насекомыми и пауками, иногда поедая мелких позвоночных, таких как птицы или ящерицы. Они известны своим самоубийственным размножением. Самки этого вида стремятся спариться с несколькими самцами во время очень короткого сезона изобилия пищи, а самцы не выдерживают создаваемой конкуренции и умирают от истощения.

По словам ученых, уровень гормона стресса кортизола повышается в период размножения. В то же время выброс тестостерона у самцов вызывает сбой в биологическом механизме, который снижает уровень кортизола. Это приводит к системной недостаточности органов и смерти, однако это происходит лишь после того, как самец оплодотворил большее количество самок.