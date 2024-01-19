Канадец с помощью Apple AirTag нашел свой угнанный автомобиль в Дубае

Мужчина из Канады нашел свой украденный автомобиль с помощью устройства Apple AirTag, пишет New York Post. Оказалось, его машина уже была на Ближнем Востоке.

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Как пишут СМИ, хозяин автомобиля вместе с супругой вернулcя из отпуска и обнаружил, что его машину угнали. Мужчина обратился в полицию, а после сам отследил, где находится внедорожник — внутри салона лежало устройство Apple AirTag, передававшее сигнал на телефон канадца.

Оказалось, автомобиль мужчины находился на стоянке подержанных автомобилей в Дубае. Местная полиция оказалась в данном случае бессильной, поэтому отец канадца, юрист на пенсии, начал искать способ вернуть машину.

Семья наняла в Дубае частного детектива, который обнаружил машину и прислал несколько фото, чтобы владелец транспортного средства мог удостовериться, что это его собственность.