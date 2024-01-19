Найдены следы древней развитой цивилизации

Международная группа ученых из Китая, Австралии, Франции, Испании и Германии обнаружила развитую древнюю цивилизацию в Восточной Азии, которая существовала 45 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

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Археологи изучили место раскопок стоянки Шиюй в китайской провинции Шаньси. Они выявили следы культуры в верхнем палеолите, существовавшей 45 тысяч лет назад, которая владела технологиями изготовления клинков, наконечников для метательного оружия, а также техникой транспортировки обсидиана на большие расстояния.

Исследователи датировали три образца костей животных, найденных во время первоначальных раскопок, проведенных в 1963 году. Было показано, что кости обработаны человеком, о чем свидетельствуют следы порезов. Радиоуглеродные методы датировали основной культурный слой Шиюй периодом от 45 800 до 43 200 лет назад.