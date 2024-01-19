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У пятнистых оленей нашли «зеркало заднего вида»

«Зеркало заднего вида» есть не только у автомобилей, но и у пятнистых оленей, сообщили сотрудники национального парка «Земля леопарда».

У пятнистых оленей нашли «зеркало заднего вида»
© Мир 24

Зеркалом называют белое пятно под хвостом парнокопытных, одна из основных функций которого – предупреждение сородичей об опасности. Когда оно начинает внезапно мелькать впереди, значит надо убегать. Это на время может сбить с толку хищников. Кроме этого, белые пятна помогают детенышам не потерять маму даже в самом густом лесу и тумане.

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