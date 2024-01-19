На международной выставке показали Wi-Fi-роутеры в виде миньонов

На международной выставке электроники CES 2024 представили Wi-Fi-роутеры в виде миньонов - героев серии мультфильмов «Гадкий я». Как рассказал портал Yanko Design, речь идет о двух- и трехдиапазонных маршрутизаторах, способных обеспечить быстрый интернет.

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Роутеры представлены в двух моделях, изображающих двух главных миньонов - маленького Боба и высокого Кевина. Боб, будучи меньшего размера, предлагает двухдиапазонное подключение Wi-Fi, а Кевин - трехдиапазонный доступ в интернет. Роутеры обеспечивают поддержку частот от 2,4 до шести гигагерц.

Разработчики обещают, что вместе маршрутизаторы обеспечат широкое покрытие и высокие скорости, позволив выполнять любые задачи - от потоковой передачи 8K до игр. Роутеры также устраняют мертвые зоны, гарантируя, что в каждом уголке дома будет доступ к Wi-Fi.

Кроме того, Боб и Кевин «достаточно очаровательны, чтобы их можно было хранить на полке или столе, а не прятать за занавесками», отмечает Yanko Design.

Роутер в виде Боба продают по цене в 69 долларов (чуть более шести тысяч рублей), а Кевин обойдется в 129 долларов (около 11,5 тысячи рублей).

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