Ученые впервые сняли на видео лесного кота на берегу Японского моря

Ученые Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье впервые получили видео редкого лесного кота, прогуливающегося по берегу Японского моря. Видеозапись опубликована в Telegram-канале заповедника.

«Дальневосточный лесной кот не любитель открытых пространств, ему больше по душе заросли лесов. Это довольно скрытное животное проявляет активность в основном в сумеречное время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря развитию технологий можно наблюдать за редким животным — осторожным лесным котом на побережье Японского моря в урочище Благодатном.

До этого РИА Новости сообщало, что путешественникам пришлось задержаться на туристическом объекте в Центральной Германии из-за дикого лесного кота.