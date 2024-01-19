В России назвали сроки запуска полностью беспилотного поезда

"Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 "А". Следующий этап - полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что "Финист" - полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", - рассказал он.