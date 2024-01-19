Lenovo анонсировала нового ИИ-помощника

В ходе мероприятия по запуску новых продуктов в рамках Savior and Consumer Ecosystem компания Lenovo представила свою последнюю новинку — ИИ-помощника под названием «XiaoLe», объявив 2024 год «Годом ПК с искусственным интеллектом».

Компания Lenovo заявила о своем стремлении внедрить локальные крупные модели искусственного интеллекта в предстоящие продукты, назвав это важнейшим шагом в эволюции персональных компьютеров.

Позиционируя ПК с искусственным интеллектом как следующий рубеж, Lenovo предполагает пять основных характеристик: локальные гибридные вычислительные мощности ИИ, взаимодействие на естественном языке с персональными агентами, встроенные персональные большие модели, открытая экосистема приложений ИИ, а также защита персональных данных и конфиденциальности на уровне устройств.