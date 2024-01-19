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BMW испытает человекоподобных роботов-рабочих на предприятии в США

Американский стартап по разработке роботов-гуманоидов Figure AI из Калифорнии поставит партию своих устройств для работы на заводе немецкого автопроизводителя BMW в США. Об этом говорится в сообщении Figure AI, размещенном на агрегаторе корпоративных пресс-релизов PR Newswire.

BMW испытает человекоподобных роботов-рабочих на предприятии в США
© globallookpress.com

Как уточнили в Figure, роботы позволят автоматизировать сложные, опасные и утомительные задачи на протяжении всего производственного процесса. Это даст людям возможность сосредоточиться на более важных процессах и повысит безопасность на предприятии.

«Одноцелевая робототехника насыщала коммерческий рынок на протяжении десятилетий, но потенциал робототехники общего назначения совершенно не использован», — отметил генеральный директор Figure Бретт Адкок.

Андроидов Figure испытают на предприятии BMW в городе Спартанбург в штате Южная Каролина.

По данным агентства Reuters, на заводе BMW в Спартанбурге в настоящее время занято 11 тыс. человек. Роботов будут применять для работ в кузовном цехе, цехе обработки листового металла и на складе. Испытания машин продлятся от 12 до 24 месяцев.

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