BMW испытает человекоподобных роботов-рабочих на предприятии в США

Американский стартап по разработке роботов-гуманоидов Figure AI из Калифорнии поставит партию своих устройств для работы на заводе немецкого автопроизводителя BMW в США. Об этом говорится в сообщении Figure AI, размещенном на агрегаторе корпоративных пресс-релизов PR Newswire.

Как уточнили в Figure, роботы позволят автоматизировать сложные, опасные и утомительные задачи на протяжении всего производственного процесса. Это даст людям возможность сосредоточиться на более важных процессах и повысит безопасность на предприятии.

«Одноцелевая робототехника насыщала коммерческий рынок на протяжении десятилетий, но потенциал робототехники общего назначения совершенно не использован», — отметил генеральный директор Figure Бретт Адкок.

Андроидов Figure испытают на предприятии BMW в городе Спартанбург в штате Южная Каролина.