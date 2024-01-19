Обнаружен неучтенный источник загрязнения атмосферы

Ученые обнаружили, что донное траление является неучтенным значительным источником загрязнения атмосферы углеродом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Специалисты проанализировали сведения о донных тралениях, которые проводились во всем мире в период с 1996 по 2020 годы. Они также использовали сложные модели, чтобы подсчитать количество углекислого газа, производимого при этом процессе.

Донное траление представляет собой способ рыбной ловли, когда сеть перемещается по поверхности донного грунта. Было показано, что часть углерода, хранившегося в нарушенных отложениях, превращается в углекислый газ. В новой работе ученые продемонстрировали, что 55-60 процентов углекислого газа, производимого под водой донным тралением, попадает в атмосферу в течение девяти лет.

Кроме того, от 40 до 45 процентов общего количества углерода, вытесненного со дна океана в результате траления, остается в воде, что приводит к еще большему локальному закислению океана. Это, в свою очередь, наносит ущерб растительному и животному миру и истощает рыбные ресурсы.