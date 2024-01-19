Microsoft представит обновленные Surface Pro и Surface Laptop

Согласно утечке в сети, Microsoft собирается представить обновленные версии Surface Pro и Surface Laptop 21 марта.

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Информация от WindowsCentral лишь подтверждает это, подчеркивая о существенном обновлении Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 с новым дизайном, фирменными чипами Intel и ARM, а также мощным нейропроцессором для встроенной поддержки искусственного интеллекта в предстоящей Windows.

WindowsCentral раскрывает двухэтапный план запуска, с первой волной весной и второй летом. Эти устройства будут использовать новую платформу Windows Germanium, дебют которой запланирован на апрель и оптимизирует возможности мощных чипов X Elite.

Апрельский выпуск с оборудованием Intel и Windows 11 Moment 5 станет коммерческой версией Surface Pro и Surface Laptop, предназначенной для бизнес-пользователей, с новыми фишками, такими как антибликовые экраны, NFC-ридер и поддержка Windows Studio Effects.