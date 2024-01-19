Показана роль токсичной РНК в старении мозга

Ученые Северо-Западного университета показали, что молекулярный процесс, называемый РНК-интерференцией, может играть ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

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Исследователи идентифицировали короткие нити токсичных РНК, которые способствуют повреждению ДНК клеток мозга и их гибели, что наблюдается при старении и нейродегенеративных заболеваниях. Это сопровождается уменьшением количества цепей РНК, которые выполняют защитные функции.

Кроме того, оказалось, что пожилые люди с превосходной памятью, так называемые суперэйджеры, имеют большое количество защитных коротких нитей РНК.