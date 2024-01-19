Абоненты пожаловались на сбой в работе «Билайна»

Абоненты «Билайна» пожаловались на некорректную работу оператора в ряде регионов России, там наблюдаются проблемы со звонками и отсутствие интернета. Об этом пишет РИА Новости.

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Информацию о проблемах в работе «Билайна» опубликовал ряд ресурсов, отслеживающих сбои и отключения.

В частности, данные сайта «Сбой.рф» свидетельствуют о том, что было зафиксировано 3,2 тысячи жалоб. В основном на проблемы со связью жаловались абоненты «Билайна» в Нижегородской области и Москве - 23% и 22% соответственно. Далее идут Самарская область - 11% и Татарстан - 9%. Также с жалобами на плохую связь обратились жители Санкт-Петербурга, Башкирии, Чувашии, Саратовской, Московской и Оренбургской областей.

Абоненты отметили проблемы со входящими и исходящими звонками, слабый сигнал и отсутствие интернета. В частности, на отсутствие сети жаловались самарцы, отмечает издание.

По данным компании Brandanalytics, наибольшее количество обращений о сбоях «Билайна» поступило в 09.30 мск.