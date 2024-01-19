Новый Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили с iPhone 15 Pro Max по качеству камер
Эксперт YouTube-канала TechTablets продемонстрировал, как в разных условиях снимают фото и видео флагманы iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra.
По части видеосъёмки Samsung S24 Ultra однозначно выигрывает, когда дело доходит до приближения объектов. Но при слабом освещении стабилизация лучше работает на iPhone.
Портретные фото с точки зрения баланса белого лучше обрабатывает тоже iPhone 15 Pro Max. На селфи-фото оттенки кожи приятнее выглядят на Samsung, а вот iPhone хуже справляется с вырезанием краёв. Вместе с тем смартфон Apple делает на дневных фото подсолнухов цвета более реалистичными и естественными.
Вывод
Что касается видеосъёмки, то на селфи-камеру записывает видео однозначно лучше iPhone. У него более естественные тона кожи, лучшая экспозиция, лучше при слабом освещении работает зум. Также iPhone 15 Pro Max превосходил Galaxy S24 Ultra в плане обработки цветов, баланса белого, портретных снимков, фото при слабом освещении. При этом Samsung оказывался лучше с точки зрения качества фотографий с использованием зума и возможности съёмки видео в 8К.