ИИ Microsoft Copilot откажется работать на ПК, в которых меньше 16 ГБ ОЗУ

Microsoft установила минимальное требование в 16 ГБ оперативной памяти для использования своих функций искусственного интеллекта, включая Microsoft Copilot, в рамках новой категории «AI PCs».

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Отметим, что в 2024 году компания планирует ввести Copilot Pro, интегрированный с Office и 365, который будет продаваться только по подписке.

Кроме облачного ускорения, различные функции ИИ Microsoft будут зависеть от определенных аппаратных спецификаций для локального ускорения.

Одним из ключевых требований является NPU (нейронная процессорная единица), с AI Boost от Intel и Ryzen AI от AMD, представленными в их последних мобильных процессорах.