Google добавит в Android-смартфоны новый тип поиска
Google представила новую функцию поиска для Android-смартфонов под названием «Circle to Search» («Поиск по кругу»).
Новинка позволяет пользователям выделять информацию на экране своего устройства, обводя ее кругом, чтобы затем выполнить поиск выделенного элемента.
Несмотря на то, что официальное название функции — «Circle to Search», пользователи также могут выделять текст и рисовать на элементах, а не только обводить их овальными формами, чтобы активировать новый вариант поиска.
Нововведение работает в любом месте на устройстве, но для ее активации необходимо держать нажатой кнопку «Домой» или «Панель навигации» в случае тех, кто использует жесты.
Google рекламирует эту функцию как более удобную альтернативу переключению между различными приложениями, например, созданию скриншотов элементов и последующему использованию Google Lens.
«Circle to Search» будет запущен по всему миру 31 января и изначально будет эксклюзивно доступен для серии Pixel 8 и Samsung Galaxy S24.