Google изобрела ИИ, решающий задачи по геометрии на уровне золотых медалистов

Google достигла нового прорыва в области искусственного интеллекта, создав систему, способную решать задачи по евклидовой геометрии на уровне золотых медалистов математических олимпиад.

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Новый ИИ, названный AlphaGeometry, был обучен на миллионах синтезированных теорем и доказательств, превзойдя предыдущие методы и достигнув уровня среднего золотого медалиста Международной математической олимпиады (IMO).

AlphaGeometry использует нейро-символический подход к доказательству теорем, сочетая в себе генерацию синтетических данных и специализированные символические движки.

Этот метод позволяет ИИ генерировать почти 10 млн синтетических шагов доказательства, включая конструкцию вспомогательных точек, что выходит за рамки чисто символического вывода.